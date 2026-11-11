Москва11 ноя Вести.Россия и США договариваются о новых правилах международной безопасности, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

В современных реалиях на повестке стоит новая архитектура безопасности. В контексте украинского кризиса ключевой диалог по ее устройству ведут Россия и Соединённые Штаты. Это реальность, которая уже стала частью истории сказал Куликов

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут посвящены обсуждению формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Об этом ИС "Вести" рассказал источник в переговорной группе.