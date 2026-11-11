Москва11 ноя Вести.В заявлениях представителей США, связанных с российско-украинским кризисом, появилась новая "тональность". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

Что это за новая тональность? … С сегодняшнего дня можно начинать уже официальный отсчет, прежде всего по тому, что говорил [госсекретарь США Марко] Рубио. Рубио - конечно, не [президент США Дональд] Трамп, не [вице-президент Джей Ди] Вэнс и не вся вот эта команда. Рубио даже американским мейнстримом, который руководит внешней политикой, воспринимается как человек все-таки системный. И чем больше будут неприятности у команды Трампа, тем больше Рубио будет выделенным, так сказать, человеком здесь. Он будет восприниматься как свой. И поэтому, когда он говорит: "Вы поймите, мы, конечно, хотим дать гарантии безопасности Украине, но есть одна проблема. Москва должна дать на это согласие, иначе это просто не сработает". Это простая достаточно формула из уст человека, который на фоне руин Парфенона призывал, так сказать всю Европу стать под знамена неоконсерватизма. Довольно забавно