Москва11 окт Вести.Трансформация подхода Соединенных Штатов по украинскому конфликту подтверждает справедливость всех целей специальной военной операции. Об этом заявил член комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В беседе с NEWS.ru политик отметил, что бесконтрольные атаки киевского режима на объекты российской энергетической инфраструктуры создают угрозы для мировых рынков углеводородов. Именно поэтому, подчеркнул Слуцкий, Вашингтон четко проводит красные линии.

Трансформация американского подхода подтверждает справедливость всех целей СВО и правоты России. На первый план выходят национальные интересы, экономическое благополучие и формирование новой архитектура мировой безопасности, которая будет строиться с учетом реального баланса сил, а не иллюзий проигравшихся кровавых клоунов и их спонсоров среди европейских политических пигмеев сказал лидер ЛДПР

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

10 октября правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива. Как сообщалось, РФ на первом этапе сможет направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля.