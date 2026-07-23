Москва23 июлВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марком Рубио разоблачил ложные заявления киевского режима о якобы имеющем место переломе ситуации в пользу Украины. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Важно: Сергей Лавров напрямую донес до своего американского визави информацию о реальном положении дел на фронте, где ВСУ терпят поражение и утрачивают инициативу, а также подтвердил готовность российской стороны к переговорам. Тем самым опрокинуты попытки режима Зеленского и лидеров европейской партии войны представить ложную и перевернутую картину о якобы переломе ситуации на линии боевого соприкосновения в пользу бандеровских формированийсказал депутат
В ходе переговоров глава МИД РФ подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, а также подтвердил приверженность Москвы тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной в Анкоридже.
Встреча состоялась 23 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.