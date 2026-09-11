Куликов считает, что США должны определится по своей позиции по Украине Куликов: РФ подробно обозначила США условия по прекращению украинского конфликта

Москва11 сен Вести.В контексте российско-украинского конфликта действия США противоречат друг другу. С одной стороны, американцы позиционируют себя как посредники, с другой продолжают поставлять оружие украинцам, тем самым отдаляют завершение войны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

По его словам, российская сторона могла предложить американцам окончательно определиться со своим статусом.

Точно это прозвучало после разговора телефонного президента [РФ Владимира] Путина и президента [США Дональда] Трампа. О том, что российская сторона подробно рассказала американской стороне, что нужно сделать американской стороне для того, чтобы прекратилась война. …. Что должна сделать американская сторона? Должна прекратить предлагать военную поддержку Украины. … Если вы посредничаете, вы миротворцы, то будьте любезны не продавать оружие. … Я думаю, что этот момент обозначен российской стороной, и достаточно по всей видимости, внутри разговора - принципиально и жестко. Признаки этого обозначены во внешнем пространстве. ... Это точно некоторый новый признак меняющейся ситуации сказал Куликов



Вашингтон для скорейшего прекращения военных действий на Украине мог бы прекратить оказывать прямую помощь Киеву, по итогам телефонного разговора двух лидеров заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков.

8 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.