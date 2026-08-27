Галузин указал на колебания в риторике США по украинским переговорам

МИД РФ: Москва видит колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины Галузин указал на колебания в риторике США по украинским переговорам

Москва27 авг Вести.Москва отмечает колебания в риторике представителей Соединенных Штатов относительно перспектив возобновления переговоров по украинскому конфликту. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, на заявления американских представителей влияет столкновение интересов внутри страны.

Наблюдаемые колебания в риторике американских представителей применительно к перспективам возобновления переговоров ... в значительной мере обусловлены имеющимися противоречиями между стремлением части американских элит наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и заявленной целью по сдерживанию нашей страны сказал дипломат

Галузин подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с США о полном устранении первопричин конфликта и угроз, которые исходят с территории, подконтрольной киевскому режиму. При этом нужно четко установить, на основе каких именно подходов Вашингтон намерен выстраивать диалог, добавил он.

Ранее дипломат заявил, что Министерство иностранных дел РФ готово в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американской стороной по украинскому урегулированию при поступлении соответствующего запроса.