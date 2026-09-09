В Киеве заявили, что возобновили диалог с РФ и США в "изменившейся реальности" Тихий: Киев, РФ и США активизировали переговоры в "изменившейся реальности"

Москва9 сен Вести.Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта активизировались в условиях "новой реальности", передают украинские журналисты.

Он отметил, что представители Вашингтона сейчас пытаются находить точки соприкосновения между сторонами конфликта.

Сейчас активизировался мирный процесс… Действительно, реальность изменилась с того времени, когда обсуждались предыдущие планы… Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, поэтому, по нашему мнению, просто необходимо действительно обновление, обновление подходов сказал Тихий

Ранее издание Boulevard Voltaire проинформировало, что Владимир Зеленский беседовал с посланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером под присмотром европейских советников, после чего отверг мирные предложения Вашингтона.