Москва10 нояВести.Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут посвящены обсуждению формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Об этом ИС "Вести" сообщил источник в переговорной группе.
Участники встречи сосредоточатся на ключевых аспектах создания новой архитектуры безопасности на континенте.
Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный периодсообщил источник
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта пройдут 10-11 ноября.