Стороны обсудят систему континентальной безопасности на переговорах в Абу-Даби

Источник ИС "Вести": в Абу-Даби обсудят аспекты новой системы безопасности Стороны обсудят систему континентальной безопасности на переговорах в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут посвящены обсуждению формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Об этом ИС "Вести" сообщил источник в переговорной группе.

Участники встречи сосредоточатся на ключевых аспектах создания новой архитектуры безопасности на континенте.

Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период сообщил источник

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта пройдут 10-11 ноября.