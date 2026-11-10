Москва10 ноя Вести.Telegram-канал RT опубликовал полный список членов российской делегации на трехсторонних переговорах по украинскому конфликту в Абу-Даби. Как отмечает ресурс, состав переговорной группы отличается от той, что прилетала в Стамбул в 2025 году.

Так, согласно списку, к делегации присоединились замглавы МИД России Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. Возглавляет группу, как и прежде, помощник президента РФ Владимир Мединский.

В экспертной группе от России заявлены замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников, первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская и директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования. Встреча в Абу-Даби начнется в 11:50 по местному времени (10:50 мск).