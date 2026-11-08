Умеров, Буданов и Арахамия войдут в состав делегации Украины в ОАЭ

Назван полный состав представителей Украины на переговорах в Абу-Даби Умеров, Буданов и Арахамия войдут в состав делегации Украины в ОАЭ

Москва8 ноя Вести.Делегацию от Украины на трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах будет возглавлять руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров. Ранее местные СМИ опубликовали полный список тех, кто отправится из Киева в Абу-Даби.

Встреча состоится 10 ноября. Делегации из РФ и Украины встретятся при посредничестве США для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

Помимо Умерова от киевского режима поедут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Ранее в Кремле назвали полный состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.