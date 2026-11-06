Москва6 нояВести.Украинскую делегацию на предстоящих трехсторонних переговорах с РФ и США в Абу-Даби возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина.
Согласно опубликованным сведениям, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) войдет в состав делегации.
Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять Рустем Умеровговорится в публикации
Ранее в пятницу американский телеканал CBS со ссылкой на самого Буданова сообщил, что именно он будет руководить украинской делегацией на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах.
Однако позднее CBS удалил страницу, на которой была размещена эта информация.