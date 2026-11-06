Пресс-секретарь Зеленского Литвин: Умеров возглавит делегацию на встрече в ОАЭ

Пресс-секретарь Зеленского опроверг назначение Буданова главой делегации в ОАЭ Пресс-секретарь Зеленского Литвин: Умеров возглавит делегацию на встрече в ОАЭ

Москва6 ноя Вести.Украинскую делегацию на предстоящих трехсторонних переговорах с РФ и США в Абу-Даби возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина.

Согласно опубликованным сведениям, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) войдет в состав делегации.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять Рустем Умеров говорится в публикации

Ранее в пятницу американский телеканал CBS со ссылкой на самого Буданова сообщил, что именно он будет руководить украинской делегацией на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах.

Однако позднее CBS удалил страницу, на которой была размещена эта информация.