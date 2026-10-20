Москва20 октВести.В украинскую делегацию на переговорах в Осло войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, а также руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ожидается, что к ним присоединится Владимир Зеленский.
США будут представлять спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер (в онлайн-формате).
Ранее стало известно, что Уиткофф планирует довести до Путина идеи, выработанные в консультациях с Европой.