Буданов станет главой украинской делегации в Абу-Даби Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби

Москва6 ноя Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил телеканалу CBS News, что станет главой делегации Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Он назвал прогрессом то, что встреча с Россией и США состоится, но добавил, что скептически смотрит на ее возможные результаты

Повторю еще раз: эти переговоры не последние и не окончательные. Все, о чем мы будем говорить - это достижение готовности к завершению продолжающейся войны. Чего нам удастся добиться? Я воздержусь от ответа. Мы оба увидим это через пару дней сказал Буданов

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинцы предложат на переговорах в Абу-Даби прекратить боевые действия по текущей линии соприкосновения. Также Киев готов обсудить секторальное прекращение огня, разблокирование черноморских портов и организацию встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Возглавлять российскую переговорную группу будет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что призывы к перемирию направлены не на долгосрочное урегулирование, а на возможность дать ВСУ передышку. По его словам, Москва не раз убеждалась в бессмысленности таких инициатив.