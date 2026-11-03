Песков: Мединский будет главой делегации РФ на переговорах по Украине в Абу-Даби

Мединский возглавит делегацию РФ на переговорах по Украине в Абу-Даби Песков: Мединский будет главой делегации РФ на переговорах по Украине в Абу-Даби

Москва3 ноя Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, которые пройдут на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины пройдут 10-11 ноября, подтвердил он.

Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента: им остается мой коллега Мединский сказал Песков

Он также ответил на вопрос о планах президента Владимира Путина встретиться с членами российской делегации перед отправлением в Абу-Даби.

Пока не могу вам сказать, пока точных планов нет, но в целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства добавил пресс-секретарь российского лидера

Ранее Reuters писало, что американскую сторону на переговорах по Украине в Абу-Даби будут представлять спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.