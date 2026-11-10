Абу-Даби предоставляет меньше информации о переговорах по Украине, чем Стамбул Журналист ИС "Вести": Абу-Даби предоставляет минимум информации о переговорах

Москва10 ноя Вести.В Абу-Даби предоставляется гораздо меньше информации о переговорах по украинскому вопросу, чем это было во время прошлых раундов в Стамбуле и Женеве, сообщил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

Снимать прилет нашей делегации в аэропорту Абу-Даби принимающая сторона не разрешила, хотя такая возможность у нас была, например, в Турции, где проходили первые раунды переговоров, нас пускали на аэродром. Мы могли пообщаться с делегациями в Швейцарии, где проходил последний раунд переговоров девять месяцев назад, тоже все было понятно, где проходят встречи, в каком формате. Здесь информации минимум рассказал журналист

Двухдневные переговоры по украинскому вопросу между представителями России, США и Украины начнутся в столице ОАЭ в 11.50 по местному времени (10.50 мск).

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замначальника Главного оперативного управления ВС Юрий Жигарловский.