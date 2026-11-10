Москва10 нояВести.Переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) пройдут в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.
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В ходе предыдущего раунда переговоров представители СМИ также не присутствовали на встречах делегаций.
Переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и шаги к мирному урегулированию.
Российскую делегацию в Абу-Даби возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.
Между тем США не дают гарантий успеха переговоров по Украине, но намерены выдвигать новые идеи для урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио.