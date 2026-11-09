Москва9 нояВести.США не дают гарантий успеха переговоров по Украине, но будут выдвигать новые идеи для урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Американский дипломат прокомментировал ожидания в связи с трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби.
Мы будем продолжать делать, что можем. Вы меня просите гарантировать [успешный] исход. Я не могу этого сделатьсказал Рубио журналистам, его слова передает ТАСС
По его словам, все, что могут сделать США, это содействовать переговорам и вносить идеи в обсуждения, надеясь на дипломатическое решение.
...Мы продолжим пытаться делать этозаявил Рубио
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва одобряет подход Вашингтона к переговорам в Абу-Даби, где первым пунктом будет вопрос гарантий безопасности для России и Украины.