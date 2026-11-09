Рубио: США не гарантируют успех переговоров по Украине, но продолжат искать идеи

Рубио заявил, что США не могут гарантировать успех переговоров по Украине Рубио: США не гарантируют успех переговоров по Украине, но продолжат искать идеи

Москва9 ноя Вести.США не дают гарантий успеха переговоров по Украине, но будут выдвигать новые идеи для урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Американский дипломат прокомментировал ожидания в связи с трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

Мы будем продолжать делать, что можем. Вы меня просите гарантировать [успешный] исход. Я не могу этого сделать сказал Рубио журналистам, его слова передает ТАСС

По его словам, все, что могут сделать США, это содействовать переговорам и вносить идеи в обсуждения, надеясь на дипломатическое решение.

...Мы продолжим пытаться делать это заявил Рубио

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва одобряет подход Вашингтона к переговорам в Абу-Даби, где первым пунктом будет вопрос гарантий безопасности для России и Украины.