Рубио: вопрос гарантий безопасности – один из ключевых на переговорах по Украине

Рубио назвал тему, которая будет в центре переговоров по Украине в Абу-Даби Рубио: вопрос гарантий безопасности – один из ключевых на переговорах по Украине

Москва9 ноя Вести.Гарантии безопасности остаются одним из центральных вопросов урегулирования конфликта на Украине, этот вопрос обсудят на предстоящих переговорах в Абу-Даби, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Пресс-подход чиновника состоялся перед его вылетом в Париж на встречу глав внешнеполитических ведомств "Группы семи" (G7).

Рубио добавил, что в дискуссиях по поводу Украину возникает необходимость определить, как будет устроена безопасность Украины после завершения конфликта.

Постоянно проявляется один аспект — необходимость гарантий безопасности, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента. Это одна из ключевых тем, которые поднимаются в каждом разговоре цитирует Рубио ТАСС

Он сообщил, что в вопросе о возможной структуре таких гарантий "достигнут определенный прогресс". При этом для начала "нужно урегулировать конфликт" — по этой теме, продолжил глава Госдепа, уже велись переговоры.

Ранее в Брюсселе прошли непубличные консультации с участием США, НАТО, европейских стран и Украины. На них также рассматривались гарантии безопасности для всех сторон украинского конфликта и "архитектура безопасности Европы", о чем рассказал спецпосланник президента США и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Консультации сторон пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Представители Москвы и Киева встретятся при посредничестве США для обсуждения перспектив урегулирования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал полный состав российской делегации. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Работу украинской делегации на трехсторонних переговорах будет координировать руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.