WP: Кушнер видит Совет Россия-НАТО образцом для переговоров по безопасности

Кушнер назвал Совет Россия-НАТО образцом для архитектуры безопасности WP: Кушнер видит Совет Россия-НАТО образцом для переговоров по безопасности

Москва8 ноя Вести.Совет "Россия-НАТО" - образец для переговоров по европейской безопасности, считает спецпосланник американского президента Джаред Кушнер. Об этом сообщил колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Ранее Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе заявил, что США намерены подключать Россию к переговорам о формировании новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта​​​.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Как известно, стороны собираются обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и шаги к мирному урегулированию.

В Москве участие российской делегации подтвердили. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.