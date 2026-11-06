Пушков указал на крах ЕС и НАТО в вопросе обеспечения безопасности в Европе Пушков: ЕС и НАТО потерпели крах в вопросе обеспечения безопасности в Европе

Москва6 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) и НАТО потерпели крах в вопросе обеспечения европейской безопасности, а реальная система безопасности в регионе невозможна без участия России.

Об этом в своем Telegram-канале написал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков

Таким образом он прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, Брюссель не станет обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности Европы.

ЕС и НАТО не сумели обеспечить европейскую безопасность. Иначе говоря, они потерпели в этом плане крах. Военный кризис на Украине является воплощением этого краха. Заигравшись сначала в беспрерывное расширение НАТО на восток, а затем в смену режима на Украине и во втягивание ее в НАТО вопреки интересам безопасности России, Брюссель вместе с Вашингтоном времен Обамы и Байдена спровоцировал этот кризис написал Пушков

По его мнению, на сегодняшний день системы безопасности в Европе не существует, поскольку прежняя была обрушена усилиями ЕС и НАТО, а новая не создана. Как отметил сенатор, реальная система безопасности в Европе без участия Москвы невозможна.

Кроме того, Пушков указал, что система, основанная только на участии ЕС и НАТО, является "системой опасности" для Европы и механизмом подготовки войны с Россией. Он подчеркнул, что США - это главная сила альянса, таким образом без Вашингтона Евросоюз в военно-стратегическом плане мало что из себя представляет. При этом Соединенные Штаты могут предпочесть остаться в стороне от военного конфликта в Европе.

Каллас и ей подобные хотят сохранить "систему опасности" в Европе, направленную против России и на ее т.н. "стратегическое поражение". Ни о какой реальной системе безопасности в Европе, судя по Каллас, и не только по ней, в ЕС и думать не хотят добавил Пушков

Между тем, ранее сообщалось, что у Евросоюза отсутствует согласованная переговорная позиция для участия в диалоге с Россией и США по Украине.

Кроме того, Еврокомиссия стремится сохранить контроль в дискуссии между странами ЕС о возможных переговорах с Россией, а не достичь результата в урегулировании украинского конфликта.