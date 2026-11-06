Песков: рано или поздно придется говорить с Европой о безопасности РФ и Украины

Песков: рано или поздно разговор с Европой по гарантиям безопасности потребуется Песков: рано или поздно придется говорить с Европой о безопасности РФ и Украины

Москва6 ноя Вести.На определенном этапе обсуждение взаимного обеспечения безопасности России и Украины без участия Европы будет невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Поскольку так или иначе ведь речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно, поэтому потребуется разговор с европейцами подчеркнул он

При этом, как отметил Песков, никаких инициатив по этому поводу со стороны Европы не поступало. В Кремле также фиксируют затянувшуюся нерешительность европейских стран.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос журналистов о "большом соглашении" по Украине и Европе президента США Дональда Трампа. По его словам, никаких подробностей о данной сделке у Кремля нет.