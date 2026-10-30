Песков допустил, что европейцы подключатся к переговорам "на какой-то стадии"

Песков допустил участие европейцев на определенной стадии переговоров по Украине Песков допустил, что европейцы подключатся к переговорам "на какой-то стадии"

Москва30 окт Вести.Участие европейцев может потребоваться на определенной стадии переговоров по Украине, но пока об этом никто предметно не говорил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

По его словам, в ноябре планируется трехсторонний формат переговоров Россия- США-Украина.

И они пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил заявил Песков

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия договорилась о возобновлении переговоров только с США и Украиной.

Он прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой Вашингтон рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по украинскому урегулированию.