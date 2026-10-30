Москва30 октВести.Участие европейцев может потребоваться на определенной стадии переговоров по Украине, но пока об этом никто предметно не говорил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
По его словам, в ноябре планируется трехсторонний формат переговоров Россия- США-Украина.
И они пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорилзаявил Песков
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия договорилась о возобновлении переговоров только с США и Украиной.
Он прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой Вашингтон рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по украинскому урегулированию.