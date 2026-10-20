Песков: на переговорах от Украины должен быть легитимный представитель власти

России важно, чтобы на переговорах был легитимный представитель Украины Песков: на переговорах от Украины должен быть легитимный представитель власти

Москва20 окт Вести.От Украины на возможных переговорах должен быть легитимный представитель власти, способный принимать ответственные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, готова ли Россия вести переговоры с кем-либо из киевских представителей, кроме Владимира Зеленского.

Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны сказал Песков журналистам

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется довести до президента РФ Владимира Путина итоги переговоров в Осло по украинскому урегулированию.