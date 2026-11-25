Песков: заключение соглашений по Украине невозможно без ее представителя Песков: финализация соглашений невозможна без ответственного лица от Украины

Москва25 ноя Вести.Финализация мирных договоренностей по Украине невозможна без ответственного от страны лица. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Без кого-то, кто возьмет на себя политическую ответственность и будет представлять киевский режим, финализация договоренностей невозможна заявил Песков

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от визита в Москву. Так 24 ноября стало известно, что он отклонил инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко совместно посетить Москву для проведения переговоров по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.