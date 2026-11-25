Песков: ЕС пока не формулирует четких посылов по переговорам по Украине Песков: Евросоюз пока не формулирует четких посылов по переговорам по Украине

Москва25 ноя Вести.Представители Евросоюза пока не формулируют четких посылов о переговорах с Россией по Украине. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что европейцы не поедут для переговоров в Москву и запрашивают нейтральную площадку.

Здесь надо разобраться, потому что до этого буквально накануне, позавчера, были заявления о том, что европейцы вообще против двусторонних контактов с нами. И что, дескать, они настаивают на том, чтобы сразу присоединиться к трехстороннему формату Россия - Украина - США. Это не совсем коррелируется с нашей позицией, поэтому нужно по-прежнему разобраться. Европейцы пока четко не формулируют - а если формулируют, то все время разные какие-то посылы сказал Песков

Российский лидер Владимир Путин заявил 19 ноября, что РФ нужно понять, с чем Европа готова прийти на переговоры. После этого Мерц заявил о готовности к обсуждению, но высказался за нейтральную площадку.