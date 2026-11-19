Мерц: Европа готова к переговорам с Россией по Украине на нейтральной территории

Мерц выступил за переговоры по Украине на нейтральной земле Мерц: Европа готова к переговорам с Россией по Украине на нейтральной территории

Москва19 ноя Вести.Европа готова к переговорам по украинскому урегулированию, но на нейтральной территории, заявил журналистам в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его мнению, переговоры между Россией, США, Украиной и Европой могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Мы, разумеется, готовы к переговорам с Россией… Где пройдут эти переговоры, это другой вопрос. То, что мы занимаемся поиском мест, где они могут пройти на нейтральной земле, это должно быть очевидно сказал Мерц

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры Франции, Германии и Британии обсуждают, возможен ли визит их представителей в Москву для диалога с РФ.

В то же время премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна не поддерживает согласование с Москвой позиции Европы на переговорах по украинскому урегулированию.