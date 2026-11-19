Туск: Европа не будет консультироваться с Россией по переговорам

Туск исключил консультации Европы с Россией по переговорам Туск: Европа не будет консультироваться с Россией по переговорам

Москва19 ноя Вести.Варшава не поддерживает согласование с Москвой европейской позиции на мирных переговорах по Украине. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам перед вылетом в Берлин, где должна пройти встреча союзников Киева.

Никто не намерен консультироваться с Россией по поводу того, каким должен быть европейский аспект этих переговоров сказал Туск

Заявление Туска прозвучало на фоне трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Польский премьер рассчитывает, что американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер расскажут европейским участникам встречи в Берлине о результатах переговоров в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в РФ и определить их позицию.