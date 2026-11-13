Захарова: участие ЕС в переговорах не обсуждалось с Уиткоффом и Кушнером

Участие Европы в переговорах по Украине не обсуждалось с Уиткоффом и Кушнером Захарова: участие ЕС в переговорах не обсуждалось с Уиткоффом и Кушнером

Москва13 ноя Вести.Участие представителей европейских стран в переговорах по украинскому конфликту не обсуждалось на встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера в Кремле. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве не обсуждалась прокомментировала дипломат

12 ноября в Кремле прошли переговоры Путина со спецпосланниками президента США – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кушнер заявлял, что после этой встречи они с Уиткоффом собираются отправиться в Дублин для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.