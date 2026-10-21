Ушаков: у представителей России не было контактов с Зеленским

Ушаков заявил, что представители РФ не вели переговоров с Зеленским Ушаков: у представителей России не было контактов с Зеленским

Москва21 окт Вести.У представителей России не было контактов с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос, возможно ли проведение переговоров по урегулированию украинского кризиса без участия Зеленского.

У нас с Зеленским не было контактов, потому что то, о чем мы когда-то договаривались, это было все время без него, почему это должно быть сейчас? сказал Ушаков

Ранее сообщалось, что кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым прибыл на территорию Константиновского дворца.