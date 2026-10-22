Песков: Путин не передавал Уиткоффу письменных предложений по Украине

Путин не передавал Уиткоффу письменных предложений по Украине Песков: Путин не передавал Уиткоффу письменных предложений по Украине

Москва22 окт Вести.Глава российского государства Владимир Путин не передавал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу письменных предложений по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, передавал ли российский лидер спецпосланнику президента США письменные предложения по урегулированию конфликта.

Нет ответил Песков

В среду в Санкт-Петербурге Путин и Уиткофф провели переговоры, они длились около трех часов. Как по итогам встречи рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф также обсудили совместные экономические проекты РФ и США, ситуацию на Ближнем Востоке. Центральной темой оставалось украинское урегулирование.