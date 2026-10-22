Москва22 октВести.Глава российского государства Владимир Путин не передавал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу письменных предложений по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, передавал ли российский лидер спецпосланнику президента США письменные предложения по урегулированию конфликта.
Нетответил Песков
В среду в Санкт-Петербурге Путин и Уиткофф провели переговоры, они длились около трех часов. Как по итогам встречи рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф также обсудили совместные экономические проекты РФ и США, ситуацию на Ближнем Востоке. Центральной темой оставалось украинское урегулирование.