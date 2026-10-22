Песков указал на опасность обсуждений договоренностей Путина и Уиткоффа Песков: публичное обсуждение договоренностей Путина и Уиткоффа может навредить

Москва22 окт Вести.Публичное обсуждение или мегафонная дипломатия могут навредить, если речь идет о договоренностях, которые обсуждали президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы Белого Дома Стивен Уиткофф. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он указал, что не может раскрывать подробности переговоров.

Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить или, тем более, публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить подчеркнул Песков

Переговоры в Константиновском дворце состоялись 21 октября. Встреча продлилась около четырех часов. Уиткофф и Путин обсуждали урегулирование конфликта на Украине, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, а также другие темы.