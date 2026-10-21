Песков: все предложения, которые привез Уиткофф, будут изучены Путиным

Песков: Путин изучит все предложения, которые привез Уиткофф Песков: все предложения, которые привез Уиткофф, будут изучены Путиным

Москва21 окт Вести.Все предложения, которые привез спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, будут изучены и оценены российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что речь идет о тех наработках по мирному урегулированию на Украине, которые Уиткофф привез после встречи в Норвегии с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Конечно, все эти предложения будут изучены, будут оценены президентом. Ну и дальше уже будем смотреть. Многое зависит, конечно, от украинцев, насколько они готовы реально идти на мирное [урегулирование] сказал Песков

Ранее прошла публичная часть встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге. В переговорах из-за болезни не смог принять участие зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.