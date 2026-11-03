Песков исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах Песков: участие Европы в переговорах в Абу-Даби невозможно

Москва3 ноя Вести.Европа не сможет участвовать в переговорах по Украине, которые должны пройти в Абу-Даби, потому что согласован только трехсторонний формат. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США отметил Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что главным переговорщиком в Абу-Даби будет помощник российского лидера Владимир Мединский.

Сами трехсторонние переговоры, в которых примут участие делегации России, Украины и США, пройдут с 10 по 11 ноября.