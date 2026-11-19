"Евротройка" обсуждает, ехать ли в Москву на переговоры с Россией Bloomberg: Британия, Франция и Германия обсуждают возможность переговоров с РФ

Москва19 ноя Вести.Страны "евротройки" (E3) - Британия, Франция и Германия - обсуждают возможность отправить своих представителей в Москву на переговоры с Россией после предложения президента РФ Владимира Путина, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников Bloomberg, это предложение поступило европейцам от помощника президента России Юрия Ушакова во время его встречи с советником по национальной безопасности одной из стран E3.

Представители так называемой группы E3 - Франции, Германии и Великобритании - обсуждали возможность встречи с Москвой говорится в публикации

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва пока не собирается раскрывать, кто именно из европейцев был приглашен на встречу.

В то же время премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна не поддерживает согласование с Москвой позиции Европы на переговорах по украинскому урегулированию.