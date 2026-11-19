Макрон: мы никогда не уклонялись от контактов с Москвой

Макрон уклонился от вопроса, поедет ли в Москву на переговоры с Россией Макрон: мы никогда не уклонялись от контактов с Москвой

Москва19 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в Берлине уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он поехать в Москву на переговоры с Россией.

Его спросили, разделяет ли он "оптимизм по Украине" главы Белого дома Дональда Трампа и готов ли к визиту в российскую столицу.

Мы никогда не прекращали контакты с Москвой. На разных уровнях всегда поддерживались определенные контакты с российскими властями сказал Макрон

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе. Позднее

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры Франции, Германии и Британии обсуждают, возможен ли визит их представителей в Москву для диалога с РФ.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна не поддерживает согласование с Москвой позиции Европы на переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о готовности к переговорам с Россией, но лишь на нейтральной территории.