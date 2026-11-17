Москва17 нояВести.Если французский лидер Эммануэль Макрон действительно хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным, он должен позвонить ему, а не объявлять о своих намерениях публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам.
Министр подчеркнул, что Москва не получала никаких официальных сообщений о том, что Макрон может представить Европу на гипотетических переговорах с Россией.
Также дипломат отметил, что Владимир Путин - очень вежливый человек, но при этом обладает обширным опытом общения с политиками Европы.
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует просто позвонить президенту Владимиру Путину, если он этого хочет, вместо того чтобы публично объявлять о своих намерениях. Вдруг он в какой-то день может сказать: "Я вот позвоню Путину, я ему скажу". А потом уходит с радаров. Но, во-первых, если ты хочешь позвонить - позвони!сказал Лавров
Лавров добавил, что ему непонятны политики, которые говорят о желании провести переговоры заранее. Он напомнил, что похожим образом поступали экс-канцлер Германии Олаф Шольц, текущий немецкий лидер Фридрих Мерц и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что готов стать переговорщиком от Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Также он призвал европейцев прийти к единству в том, чего они желают для Украины и для себя самих.
До этого Владимир Путин призвал европейцев определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или конфликта.