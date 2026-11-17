Лавров: если Макрон хочет поговорить с Путиным, он должен ему позвонить

"Хочешь позвонить - позвони!": Лавров указал Макрону способ связаться с Путиным Лавров: если Макрон хочет поговорить с Путиным, он должен ему позвонить

Москва17 ноя Вести.Если французский лидер Эммануэль Макрон действительно хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным, он должен позвонить ему, а не объявлять о своих намерениях публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам.

Министр подчеркнул, что Москва не получала никаких официальных сообщений о том, что Макрон может представить Европу на гипотетических переговорах с Россией.

Также дипломат отметил, что Владимир Путин - очень вежливый человек, но при этом обладает обширным опытом общения с политиками Европы.

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует просто позвонить президенту Владимиру Путину, если он этого хочет, вместо того чтобы публично объявлять о своих намерениях. Вдруг он в какой-то день может сказать: "Я вот позвоню Путину, я ему скажу". А потом уходит с радаров. Но, во-первых, если ты хочешь позвонить - позвони! сказал Лавров

Лавров добавил, что ему непонятны политики, которые говорят о желании провести переговоры заранее. Он напомнил, что похожим образом поступали экс-канцлер Германии Олаф Шольц, текущий немецкий лидер Фридрих Мерц и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что готов стать переговорщиком от Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Также он призвал европейцев прийти к единству в том, чего они желают для Украины и для себя самих.

До этого Владимир Путин призвал европейцев определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или конфликта.