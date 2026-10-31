Москва31 октВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не верить словам украинских официальных лиц после того, как на них сослался западный журналист, упоминая о возможной встрече главы киевского режима Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Соответствующее заявление Лавров сделал на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.
Корреспондент телерадиокомпании Deutsche Welle (DW, признана в России нежелательной организацией и СМИ-иноагентом) поинтересовался, почему Москва выбирает телефонный разговор Путина с Зеленским, а не "встречу с глазу на глаз".
Этот вопрос вызвал у Лаврова удивление. Глава российского МИД задал уточняющий вопрос, откуда была получена такая информация.
Журналист DW ответил, что так "заявили украинские чиновники". Министр отреагировал словами: "А, не верьте им".
Лавров напомнил, что Путин не раз говорил о готовности провести встречу с Зеленским в Москве.
29 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности главы киевского режима обсуждать сложные вопросы, в том числе территориальный, напрямую с Владимиром Путиным.