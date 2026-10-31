Лавров рекомендовал западным журналистам не верить украинским чиновникам Лавров призвал журналистов не верить заявлениям украинских политиков

Москва31 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не верить словам украинских официальных лиц после того, как на них сослался западный журналист, упоминая о возможной встрече главы киевского режима Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление Лавров сделал на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Корреспондент телерадиокомпании Deutsche Welle (DW, признана в России нежелательной организацией и СМИ-иноагентом) поинтересовался, почему Москва выбирает телефонный разговор Путина с Зеленским, а не "встречу с глазу на глаз".

Этот вопрос вызвал у Лаврова удивление. Глава российского МИД задал уточняющий вопрос, откуда была получена такая информация.

Журналист DW ответил, что так "заявили украинские чиновники". Министр отреагировал словами: "А, не верьте им".

Лавров напомнил, что Путин не раз говорил о готовности провести встречу с Зеленским в Москве.

29 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности главы киевского режима обсуждать сложные вопросы, в том числе территориальный, напрямую с Владимиром Путиным.