Лавров призвал не говорить с США с раскрытым от восторга ртом

Лавров призвал трезво смотреть на вещи в диалоге с США Лавров призвал не говорить с США с раскрытым от восторга ртом

Москва16 ноя Вести.Во время переговоров с США необходимо четко оценивать все факторы и риски, а не только восторгаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Вестям" и ТАСС.

Надо трезво смотреть на вещи, надо говорить с американцами. Но когда ты это пытаешься делать с открытым от восторга ртом, это не идет на пользу нашим интересам. И американцы такое поведение не уважают пояснил министр в беседе с Андреем Кондрашовым

Ранее Лавров заявил, что не видит в европейцах адекватных собеседников для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Дипломат не уверен, кто из действующих лидеров в странах ЕС может быть вменяемым переговорщиком.