Лавров: не знаю, кто из лидеров в Европе может быть вменяемым собеседником

Лавров не видит в Европе вменяемых собеседников для переговорного процесса Лавров: не знаю, кто из лидеров в Европе может быть вменяемым собеседником

Москва16 ноя Вести.Среди нынешних лидеров Европы нет вменяемых собеседников для проведения переговорного процесса. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Я не знаю, кто из нынешних лидеров может быть вменяемым собеседником. Просто перечислили участников этой команды. Это "Евротройка": Британия, Франция, Германия, – плюс еще Польша и Италия, плюс представители Евросовета или Еврокомиссии об этом министр рассказал Андрею Кондрашову

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа на переговорах по Украине будет представлена группой из пяти стран и институтами Европейского союза.

В Кремле отметили, что Москва хотела бы получить от европейских представителей прояснений того, насколько их позиция может помочь в продвижении мирного процесса.