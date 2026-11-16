Москва16 нояВести.Среди нынешних лидеров Европы нет вменяемых собеседников для проведения переговорного процесса. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Я не знаю, кто из нынешних лидеров может быть вменяемым собеседником. Просто перечислили участников этой команды. Это "Евротройка": Британия, Франция, Германия, – плюс еще Польша и Италия, плюс представители Евросовета или Еврокомиссииоб этом министр рассказал Андрею Кондрашову
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа на переговорах по Украине будет представлена группой из пяти стран и институтами Европейского союза.
В Кремле отметили, что Москва хотела бы получить от европейских представителей прояснений того, насколько их позиция может помочь в продвижении мирного процесса.