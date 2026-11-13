Москва13 нояВести.В Европе не могут определиться с кандидатурой переговорщика с Россией по украинскому вопросу из-за некомпетентности представителей руководства Евросоюза. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
Хаос в Европе - это их внутренняя проблема. Но вопрос в том, почему они так судорожно ищут переговорщиков? Потому что люди, которые обладают определенным авторитетом не соответствуют этой должности. У них не хватает личного авторитета, политического веса и компетенции. Если бы она у них была, то не надо было бы искать, кто должен представлять интересы Европейского Союзауверен он
Килинкаров подчеркнул, что сами европейцы сомневаются в представителях власти.
Очевидно, там есть люди, которые стоят на высших должностях Европейского союза. А внутри Европы они понимают, что данные люди не соответствуют этим должностям. В этом же есть проблема. Путь они сами решают свою проблемусказал политолог
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил мнение, что председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас должны представлять Европу на переговорах по Украине.