Килинкаров: у ЕС нет лидеров с соответствующей для переговорщиков компетенцией

Килинкаров объяснил, почему в Европе не могут выбрать переговорщиков с РФ Килинкаров: у ЕС нет лидеров с соответствующей для переговорщиков компетенцией

Москва13 ноя Вести.В Европе не могут определиться с кандидатурой переговорщика с Россией по украинскому вопросу из-за некомпетентности представителей руководства Евросоюза. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Хаос в Европе - это их внутренняя проблема. Но вопрос в том, почему они так судорожно ищут переговорщиков? Потому что люди, которые обладают определенным авторитетом не соответствуют этой должности. У них не хватает личного авторитета, политического веса и компетенции. Если бы она у них была, то не надо было бы искать, кто должен представлять интересы Европейского Союза уверен он

Килинкаров подчеркнул, что сами европейцы сомневаются в представителях власти.

Очевидно, там есть люди, которые стоят на высших должностях Европейского союза. А внутри Европы они понимают, что данные люди не соответствуют этим должностям. В этом же есть проблема. Путь они сами решают свою проблему сказал политолог

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил мнение, что председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас должны представлять Европу на переговорах по Украине.