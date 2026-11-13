FT: в ЕС не могут договориться о "простой необходимости" переговоров с Россией

Страны ЕС не в состоянии договориться о диалоге с Россией FT: в ЕС не могут договориться о "простой необходимости" переговоров с Россией

Москва13 ноя Вести.Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не могут прийти к единому мнению даже по такому вопросу, как "простая необходимость" переговоров с Россией. На это указала газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, на Европу оказывают все больше давления, чтобы найти человека, который представлял бы ЕС на новом раунде переговоров по Украине при посредничестве США. При этом ряд лидеров полностью отвергает идею диалога с Москвой, тогда как другие считают, что "быть приглашенным лучше, чем остаться за порогом".

Сохраняются глубокие противоречия между теми, кто сопротивляется переговорам с Кремлем, и теми, кто смирился со своей судьбой подчеркивают авторы статьи

Обсуждение идеи поиска общего представителя продолжатся на саммите ЕС в Дублине 13 ноября. Издание Politico писало, что помешать ЕС выбрать единого переговорщика могут Франция и Германия.