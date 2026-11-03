Согласия по вопросу переговоров с РФ в Европе пока нет, заявил источник ТАСС: руководство Евросоюза пока не обсуждает кандидатуру переговорщика с РФ

Москва3 ноя Вести.Евросоюз в последние месяцы не проводил консультаций о представителе объединения для переговоров с Россией. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, среди стран ЕС нет единого мнения о целесообразности переговоров с Москвой. В связи с этим не определены ни формат переговоров, ни полномочия европейского представителя.

Консультаций о кандидатуре европейского переговорщика с Россией по Украине за последние месяцы не было отметил источник

Он допустил, что обсуждения могут начаться после выборов в Конгресс США, когда станет понятна новая расстановка политических сил. По словам дипломата, в ЕС также рассчитывают на возможное возвращение США к усиленному давлению на Россию после выборов. При таком сценарии необходимость назначения переговорщика от ЕС может отпасть.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ИС "Вести", что европейцы уже очень долго не могут определиться, кого наделить правом вести диалог с Москвой. Однако, по его словам, рано или поздно переговоры должны будут состояться, когда речь пойдет о системе безопасности.