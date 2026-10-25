Песков: Евросоюз только говорит о переговорщиках, но ничего не делает

ЕС только говорит о переговорщиках, но ничего не делает, заявил Песков Песков: Евросоюз только говорит о переговорщиках, но ничего не делает

Москва25 окт Вести.Европейский союз давно хочет выдвинуть от себя переговорщика для обсуждения украинского урегулирования, но то ли не решается, то ли не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выдвижение кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба.

По оценке Песков, такая позиция неконструктивна. Он также отметил, что ЕС только говорит, но "не делает ничего".

Евросоюз очень долго хочет, но то ли не может, то ли не решится [выдвинуть переговорщика]. Это вряд ли можно как-то назвать конструктивной позицией сказал пресс-секретарь президента РФ

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что для российской стороны личность европейского переговорщика не имеет принципиального значения, ключевой момент - его позиция.

Как писало Euronews, ЕС стремится расширить свое участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта, чтобы влиять на позицию США, которые в последнее время сблизились с РФ