Песков: заявления Евросоюза пока говорят о том, что он вряд ли может помочь миру

Песков выразил сомнение в готовности ЕС поспособствовать мирному процессу Песков: заявления Евросоюза пока говорят о том, что он вряд ли может помочь миру

Москва25 ноя Вести.Заявления европолитиков говорят о том, что они пока вряд ли могут поспособствовать продвижению мирного процесса по Украине, при этом их высказывания касательно контактов с Москвой противоречивы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии одному из федеральных каналов.

Представитель Кремля пояснил, что власти РФ хотели бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их настрой.

Те заявления, которые мы слышим, свидетельствуют о том, что ... они вряд ли могут поспособствовать как-то мирному процессу сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что днем европейцы могут заявить, что приняли решение не идти на двусторонние контакты с Россией, а чуть позже полностью изменить свое решение и заявить о готовности.

Пока противоречивые заявления и каких-то конкретных решений на этот счет нет заключил он

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители Европы готовы к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но на нейтральной территории.