Москва25 нояВести.Заявления европолитиков говорят о том, что они пока вряд ли могут поспособствовать продвижению мирного процесса по Украине, при этом их высказывания касательно контактов с Москвой противоречивы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии одному из федеральных каналов.
Представитель Кремля пояснил, что власти РФ хотели бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их настрой.
Те заявления, которые мы слышим, свидетельствуют о том, что ... они вряд ли могут поспособствовать как-то мирному процессусказал Песков
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что днем европейцы могут заявить, что приняли решение не идти на двусторонние контакты с Россией, а чуть позже полностью изменить свое решение и заявить о готовности.
Пока противоречивые заявления и каких-то конкретных решений на этот счет нетзаключил он
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители Европы готовы к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но на нейтральной территории.