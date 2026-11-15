Москва15 ноя Вести.Разобщенность европейцев мешает им вовремя принимать решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Они просто из-за своей разобщенности не могут вовремя принимать какие-то решения. Это все тормозит. Найдут ли они возможность и силы в себе все-таки прийти к какому-то единому знаменателю и действовать быстро, - посмотрим. Пока нет сказал он

Ранее Дмитрий Песков заявил о целесообразности диалога с европейскими странами по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В то же время он указал на противоречивость европейских заявлений: они говорят о стремлении к мирному урегулированию, но одновременно готовятся разместить на Украине военный контингент.