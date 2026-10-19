"Это очевидно большой кризис": Песков о беспорядках в Европе Песков: беспорядки в Европе граничат с хаосом, налицо большой кризис

Москва19 окт Вести.Протесты и беспорядки в странах Европы граничат с хаосом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Трудно сказать, кризис системный, не системный, но то, что это большой кризис, это очевидно. Это беспорядки, которые фактически уже граничат с хаосом подчеркнул он

Песков добавил, что эти проблемы являются внутренними делами стран, затронутых протестами.

Ранее пресс-секретарь президента отверг обвинения в адрес Кремля в причастности к беспорядкам, захлестнувшим государства Европы.