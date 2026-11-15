Песков: украинский вопрос и безопасность в Европе – две вещи одного целого

Песков: урегулирование на Украине связано с безопасностью в Европе Песков: украинский вопрос и безопасность в Европе – две вещи одного целого

Москва15 ноя Вести.Вопрос урегулирования конфликта на Украине и безопасность в Европе представляют собой составные части одного целого. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет сказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с переговорщиками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером акцентировал внимание на том, что Россия никогда не была против диалога с Европой и не прерывала его, его прервали европейцы.