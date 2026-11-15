Песков: РФ добьется своего силой при отсутствии договорного потенциала с Европой Песков: РФ при отсутствии договорного потенциала с Европой добьется своего силой

Москва15 ноя Вести.Россия при отсутствии договорного потенциала с европейцами добьется своего силой. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что вопрос урегулирования украинского конфликта и безопасность Европы представляют собой составные части одного целого. И в определенный момент с европейской стороной придется обсуждать различные нюансы.

Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно. Тогда нам нужно добиваться, в условиях отсутствия договорного потенциала, нам нужно это будет делать силой сказал Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил, что РФ никогда не была против диалога с Европой и не прерывала его, его прервали европейцы.