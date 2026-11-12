Путин: Россия никогда не была против диалога с Европой, его прервали европейцы

Путин: РФ никогда не была против диалога с Европой, его прервали европейцы Путин: Россия никогда не была против диалога с Европой, его прервали европейцы

Москва12 ноя Вести.Россия никогда не была против диалога с Европой и не прерывала его, его прервали европейцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с переговорщиками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Днем в четверг в Кремле начались переговоры президента России с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

И мы никогда не прерывали, это они (европейцы. – Прим. ред.) прервали диалог с Россией сказал Владимир Путин

10-11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

12 ноября утром Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.