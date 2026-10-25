Путин: РФ никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу

Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу Путин: РФ никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу

Москва25 окт Вести.Россия никогда не отказывала Европе в поставках сырья. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что отказ был именно со стороны Европы.

Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали! Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России объяснил Путин

Ранее Путин рассказал, что был удивлен реакцией европейцев на протесты в Европе. Он отметил, что не ожидал того, что они обвинят США в причастии к демонстрациям.